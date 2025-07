Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt braunen Audi A3 Cabrio - Polizei sucht Zeugen (07.07.2025)

Steißlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem auf dem Parkplatz eines Discounters in der Singener Straße abgestellten Auto. Im Zeitraum zwischen 16.20 Uhr und 17.05 Uhr machte sich ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand am Heck des auf dem Netto-Parkplatz stehenden braunen Audi A3 Cabrio zu schaffen und verursachte dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter erbittet der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 1266.

