Trossingen (ots) - In der Nacht auf Sonntag ist es im Bereich der Hohnerstraße zu einem körperlichen Angriff auf einen Mann gekommen. Gegen 00:15 Uhr verließ ein 38-Jähriger eine Shishabar in der Hohnerstraße. Drei unbekannte Männer, die sich zur selben Zeit ebenfalls in der Bar aufhielten, folgten ihm nach ...

mehr