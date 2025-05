Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B 525/Nachtragsmeldung: Zeugen nach Unfall mit Fußgänger gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Samstag (17.05.) auf Sonntag (18.05.) auf der B525 in Coesfeld ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Bereich der Abfahrt zur Dülmener Straße hatte ein 58-jähriger Autofahrer aus Gescher einen 27-jährigen Mann erfasst und schwer verletzt, der als Fußgänger auf der Fahrbahn unterwegs war. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche weitere Zeugen darum, sich zu melden. Von besonderer Bedeutung wäre die Aussage der Fahrerin oder des Fahrers eines dunklen Autos, welches unmittelbar nachdem Zusammenstoß an der Unfallstelle vorbeikam und weiter in Richtung Nottuln gefahren ist.

Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Ursprungsmeldung:

Auftrag Nr. 5648947, 18.05.2025, 09:34 Uhr

Coesfeld, B525 Fußgänger schwer verletzt

Am Samstag, den 17.05.2025 meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Leitstelle der Polizei in Coesfeld gegen 23:55 Uhr einen Fußgänger, der aus Richtung der Coesfelder Bauerschaft Harle kommend, am in Fahrtrichtung Gescher betrachtet, linken Fahrbahnrand der B 525 in Richtung Dülmener Str. lief. Während sich ein Streifenwagen der Polizeiwache Coesfeld auf der Anfahrt befand wurde gemeldet, dass der Fußgänger durch einen PKW angefahren und verletzt worden sei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 27-jährige Fußgänger aus Hörstel durch den PKW eines 58-jährigen Mannes aus Gescher, der die B 525 aus Gescher kommend in Fahrtrichtung Nottuln befuhr, seitlich erfasst und schwer verletzt worden war. Der 27-Jährige wurde mittels eines Rettungshubschraubers schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams.

