Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Fahrraddieb ertappt

Offenburg (ots)

Dank aufmerksamen Zeugen ging ein 30 Jahre alter Mann den Beamten des Polizeireviers Offenburg im Verlauf des Mittwochs gleich zweimal ins Netz. Der Tatverdächtige wurde zunächst gegen 11.30 Uhr am Schillerplatz dabei beobachtet, wie er ein dort abgestelltes Fahrrad entwendete. Durch eine unmittelbar ausgerückte Streifenbesatzung konnte das Velo sichergestellt und der 30-Jährige einer Kontrolle unterzogen werden. Am frühen Abend fiel der mutmaßliche Langfinger dann in der Rammersweierstraße erneut auf, da er sich gewaltsam an einem Fahrradschloss zu schaffen machte. Auch hierbei gelang den eilig ausgerückten Einsatzkräften die vorläufige Festnahme. Gegen den mit rund eineinhalb Promille alkoholisierten 30-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

/ya

