Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Körperverletzungen

Forbach (ots)

Zu gleich zwei Körperverletzungen soll es am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schifferstraße gekommen sein. Gegen 20:30 Uhr soll ein 33-jähriger Mann einen 13-Jährigen verbal angegriffen und im Anschluss geschlagen haben. Ein 30-jähriger Zeuge, der den Vorfall mitbekommen hatte, soll eingeschritten sein und den Angreifer von dem 13-Jährigen abgebracht haben. Hierbei soll er von dem polizeibekannten 33-Jährigen ebenfalls so körperlich angegangen worden sein, dass dieser ärztlich behandelt werden musste. Der 33-Jährige entfernte sich vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung auf einem Fahrrad von der Örtlichkeit. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen wegen Körperverletzungen.

/th

