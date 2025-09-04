PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Forbach - Körperverletzungen

Forbach (ots)

Zu gleich zwei Körperverletzungen soll es am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schifferstraße gekommen sein. Gegen 20:30 Uhr soll ein 33-jähriger Mann einen 13-Jährigen verbal angegriffen und im Anschluss geschlagen haben. Ein 30-jähriger Zeuge, der den Vorfall mitbekommen hatte, soll eingeschritten sein und den Angreifer von dem 13-Jährigen abgebracht haben. Hierbei soll er von dem polizeibekannten 33-Jährigen ebenfalls so körperlich angegangen worden sein, dass dieser ärztlich behandelt werden musste. Der 33-Jährige entfernte sich vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung auf einem Fahrrad von der Örtlichkeit. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen wegen Körperverletzungen.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

