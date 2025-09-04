PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Versuchter Wohnungseinbruch

Ottersweier (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend 18:45 Uhr, bis Mittwochnachmittag 17 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt zu einem Wohngebäude in der Straße "Am Waldweg" zu verschaffen. Die Spuren an der Haustür lassen darauf deuten, dass der mutmaßliche Einbrecher mit Hilfe von bislang unbekanntem Werkzeug gewaltsam versuchte Zutritt zu erlangen. Letztlich gelang es dem Unbekannten nicht in das Gebäude einzudringen. An der Haustür entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

