Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Fischerbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer an der Kreuzung Hauptstraße/Kinzigstraße/Im Katzengraben zugezogen, nachdem er gegen 16:30 Uhr mit dem Opel eines 50-Jährigen zusammengestoßen ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Autofahrer dem Fahrradfahrer aufgefahren sein, als dieser nach links in die Straße "Im Katzengraben" abbiegen wollte. Der 73-Jährige wurde von der Fahrzeugfront des Opel aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von 5.000 Euro bewegen.

/wo

