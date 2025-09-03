Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Einbruch Tankstelle, Zeugenaufruf

Willstätt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Obere Landstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von zwei dunkel gekleideten Personen als Täter auszugehen, die Tabakwaren in noch unbekannter Menge entwendeten. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung verdächtiger Personen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl und des Polizeipostens Appenweier bitten nun die Bevölkerung um Unterstützung: Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07851 893-0 beim Polizeirevier Kehl oder unter der Telefonnummer: 07805 9157-0 beim Polizeiposten Appenweier zu melden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell