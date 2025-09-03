PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Baden-Baden - Randalierer unterwegs, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In der Nacht zum Mittwoch erhielt die Polizei gegen 2 Uhr Hinweise von Anrufern, dass eine Person in der Lange Straße Verkehrsschilder sowie Mülltonnen umgeworfen haben soll. Im Rahmen der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten zwischen der Luisenstraße und der dortigen Tankstelle mehrere umgeworfene Verkehrszeichen fest. Zudem wurden bislang drei Leicht-/Kleinkrafträder festgestellt, die umgeworfen auf der Fahrbahn lagen. Diese befanden sich bei der Einmündung zur Luisenstraße und in der Luisenstraße selbst. Die betroffenen Fahrzeuge wurden von den Polizeibeamten gekennzeichnet und mit entsprechender Notiz mit der Bitte um Kontaktaufnahme mit dem Revier, versehen. Ob an den Zweirädern ein Schaden entstanden ist und ob es weitere umgeworfenen Fahrzeuge oder Gegenstände gibt, ist derzeit noch unklar. Der Sachverhalt wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bearbeitet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Polizeirevier Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

