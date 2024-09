POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (02.09.2024) zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf der Lützowstraße einen grauen Audi A3 am hinteren linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Audi A3 entstand ein Sachschaden von ca.1.000 Euro. Die PI Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt ...

mehr