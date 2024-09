POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Mittwoch (04.09.2024) kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Hotelzimmer in der Bürgermeister-Widmeier-Straße. Es wurde niemand verletzt. Um 19.30 Uhr bemerkte ein Passant die Rauchentwicklung aus einem Zimmer und verständigte daraufhin den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei räumten das Hotel. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand die Rauchentwicklung aufgrund ...

