Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Langewinkel - Einbruch in eine Bäckerei

Lahr, Langewinkel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Hans-Inderfurth-Straße gekommen sein. Zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 4:10 Uhr, haben die Einbrecher eine Tür aufgehebelt und sind so in das Innere des Gebäudes eingedrungen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlung. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell