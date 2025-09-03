PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Langewinkel - Einbruch in eine Bäckerei

Lahr, Langewinkel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es zu einem Einbruch in eine Bäckerei in der Hans-Inderfurth-Straße gekommen sein. Zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 4:10 Uhr, haben die Einbrecher eine Tür aufgehebelt und sind so in das Innere des Gebäudes eingedrungen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlung. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 10:31

    POL-OG: Achern, A5 - Auto überschlagen

    Achern (ots) - Auf der Autobahn, zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern, kam es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes war auf der südlichen Fahrbahn unterwegs. In der Folge soll der Mercedes-Lenker alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, sich überschlagen haben und hinter der Leitplanke auf dem Dach gelandet sein. Bis ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:27

    POL-OG: Oberharmersbach - Überschlagen

    Oberharmersbach (ots) - Ein BMW-Fahrer ist in der Nacht auf Mittwoch auf dem Weg von Oberharmersbach in Richtung Brandenkopfturm in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, über eine Böschung geschanzt und hat sich im weiteren Verlauf überschlagen. Nachdem er gegen einen Baum prallte, ist der 24-Jährige mit seinem Auto rund 20 Meter einen Hang hinuntergerutscht, bis er letztlich kurz nach Mitternacht ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 10:09

    POL-OG: Gernsbach - Widerstand gegen Polizeibeamte

    Gernsbach (ots) - Nach einer gemeldeten Auseinandersetzung kam es am Montagabend gegen 21:15 Uhr am Bahnhofsplatz es zu einem Polizeieinsatz. Vor Ort kristallisierte sich ein 33-Jähriger als Hauptaggressor heraus, der sich wenig kooperativ mit dem polizeilichen Einschreiten zeigte. Im Rahmen der Personalienfeststellung leistete der Mann erheblichen Widerstand, indem er einer Beamtin eine Gürteltasche entriss, welche sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren