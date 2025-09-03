Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Widerstand gegen Polizeibeamte

Gernsbach (ots)

Nach einer gemeldeten Auseinandersetzung kam es am Montagabend gegen 21:15 Uhr am Bahnhofsplatz es zu einem Polizeieinsatz. Vor Ort kristallisierte sich ein 33-Jähriger als Hauptaggressor heraus, der sich wenig kooperativ mit dem polizeilichen Einschreiten zeigte. Im Rahmen der Personalienfeststellung leistete der Mann erheblichen Widerstand, indem er einer Beamtin eine Gürteltasche entriss, welche sie zuvor an sich nahm, um diese nach Ausweisdokumenten zu durchsuchen. Anschließend versuchte der Delinquent zu fliehen, konnte jedoch festgehalten und mit gemeinsamen Kräften fixiert werden. Auch hierbei setzte er seinen Widerstand fort und versuchte sich zu befreien. Der mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende 33-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen oder Straftaten in Gewahrsam genommen. Sowohl die eingesetzten Polizeibeamten als auch der Aggressor blieben unverletzt.

