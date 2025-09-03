PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Offenburg - Nach Einbruchsversuch vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Ein 30-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch versucht haben in eine Bäckerei in der Kronenstraße einzudringen und soll mit einem Stein gegen die Eingangstür des Geschäfts geschlagen haben. Der hierbei angerichtete Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Er wurde bei seinem kriminellen Treiben von einer Zeugin beobachtet, die kurz vor 3 Uhr die Polizei verständigte. Anschließend sei der Mann geflüchtet und habe in der Angelgasse ein dort abgestelltes Kinderfahrrad in seinen Besitz gebracht, um damit weiter zu flüchten. Der mit knapp zwei Promille unter Alkohol stehende Tatverdächtige konnte kurz darauf von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg in der Wilhelm-Bauer-Straße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach der Erhebung einer Blutprobe musste der Festgenommene die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen den Amtsbekannten wurden Ermittlung wegen versuchten Einbruchs und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

/wo

