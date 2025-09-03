PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Glasscheiben eingeworfen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein bislang Unbekannter soll in der Nacht auf Mittwoch mit dem Betonfuß einer Baustelle mehrere Glasscheiben einer Bar in der Kapellenstraße eingeschlagen haben. Der oberkörperfreie Mann, der offensichtlich sein weißes T-Shirt als Gesichtsmarkierung verwendet hat, wurde kurz vor 2 Uhr von Zeugen bei seiner Tathandlung beobachtet. Er soll eine blaue Hose getragen haben und weggerannt sein. Eine umgehende Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen führte nicht zum Antreffen eines Verdächtigen. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Rastatt auf etwa 5.000 Euro beziffert. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 07222 761-0 erbeten

/th

