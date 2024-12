POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Mehrere Personen fühlten sich am 03.12.202, gegen 0 Uhr, wegen zu lauter Musik in der Raschigstraße in ihrer Ruhe gestört. Der zunächst verständigte kommunale Vollzugsdienst traf einen 20-Jährigen auf einer Parkbank an, der laut Musik hörte. Der 20-Jährige beleidigte direkt die Beamten und ging drohend auf diese zu. Gemeinsam mit Polizeikräften wurde der 20-Jährige gefesselt. Gegen die Maßnahme wehrte er sich. Er kam anschließend in ein ...

