Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Auto überschlagen

Achern (ots)

Auf der Autobahn, zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern, kam es am Mittwoch kurz vor 10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes war auf der südlichen Fahrbahn unterwegs. In der Folge soll der Mercedes-Lenker alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, sich überschlagen haben und hinter der Leitplanke auf dem Dach gelandet sein. Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte konnte sich der 38-jährige Fahrer aus dem Auto befreien. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in eine Klinik eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kam ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die rechte Spur auf der A5 ist aktuell gesperrt.

/ks/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

