POL-OG: Oberharmersbach - Überschlagen

Oberharmersbach (ots)

Ein BMW-Fahrer ist in der Nacht auf Mittwoch auf dem Weg von Oberharmersbach in Richtung Brandenkopfturm in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, über eine Böschung geschanzt und hat sich im weiteren Verlauf überschlagen. Nachdem er gegen einen Baum prallte, ist der 24-Jährige mit seinem Auto rund 20 Meter einen Hang hinuntergerutscht, bis er letztlich kurz nach Mitternacht gegen einen weiteren Baum prallte und zum Stillstand kam. Der Mittzwanziger dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen nicht schwerer verletzt worden sein, wurde aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des total beschädigten BMW wurde von Kräften der Feuerwehr Oberharmersbach bewerkstelligt. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Polizeireviers Haslach auf etwa 40.000 Euro. Weshalb der BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, ist noch unklar.

/wo

