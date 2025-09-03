PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ladendiebstahl und Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am Dienstagmittag kam es in einem Geschäft am Lindenplatz zu einem Ladendiebstahl. Gegen 11:30 Uhr soll ein 32-jähriger Mann mehrere Kleidungsstücke entwendet haben, bevor er ohne zu bezahlen aus dem Laden flüchtete. Vor dem Geschäft konnte er vom Ladendetektiv eingeholt und gestellt werden. Dabei soll es neben dem bloßen Festhalten zu einer Körperverletzung gegenüber dem 32 Jahre alten mutmaßlichen Dieb gekommen sein, die von unabhängigen Zeugen beobachtet wurde. Die Ermittlungen wegen möglicher Straftaten wurde aufgenommen.

/th

