POL-DH: --- Diepholz, Radfahrer kollidieren - Rehden, Mit Gegenverkehr kollidiert

Diepholz - Radfahrer kollidieren

In der Steinstraße in Diepholz sind am Donnerstagmittag zwei Radfahrer kollidiert, dabei wurde eine 50-jährige Radfahrerin verletzt. Gegen 11.20 Uhr befuhr die 50-Jährige mit ihrem Fahrrad den Fuß- und Radweg entgegen der erlaubten Richtung um eine Hausecke herum. Ein 14-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg in erlaubter Richtung. Beide kollidierten, dabei wurde die 50-Jährige verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Rehden - Mit Gegenverkehr kollidiert

Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr sind in der Dickeler Straße ein Pkw und ein Lkw kollidiert. Dabei wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Dickeler Straße in Richtung Rehden. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn geriet er nach links auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte sein Lkw seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 59-jährige Pkw-Fahrer hatte noch versucht auszuweichen und damit einen Frontalzusammenstoß verhindert. Da sich die Fahrertür des Pkw nicht öffnen ließ, musste die Feuerwehr den 59-Jährigen aus seinem Pkw befreien. Den leicht verletzten 59-Jährigen versorgte der Rettungsdienst. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

