Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Wo ist Ewelina? (Foto) ---

Diepholz (ots)

Die Polizei in Diepholz sucht die seit Juli vermisste 40-jährige Ewelina Targonska und bittet um Mithilfe.

Frau Targonska wurde zuletzt am Freitag 18.07.25 im Bereich des Heeder Moorwegs gesehen. Gegen 07.00 Uhr war sie zu Fuß in Richtung B 69 unterwegs. Etwa zur gleichen Zeit sollen mehrere Fahrzeuge den Heeder Moorweg befahren haben und könnten die Vermisste gesehen haben.

Frau Targonska ist ca. 155 bis 165 cm groß und von kräftiger Statur. Sie trägt schwarze Haare und trug zuletzt dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verbleib von Frau Targonska. Wer die Frau seit dem 18.07.25 gesehen hat, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell