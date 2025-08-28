Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Anhänger mit Holz umgekippt - Vier Räder eines Pkw abmontiert ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Anhänger kippt um

Ein mit Holzstämmen beladener Anhänger ist am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr direkt vor der Polizei an der Kreuzung Alte Poststraße / Leester Straße auf die Seite gekippt. Der 24-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns, bestehend aus dem Trecker und zwei Anhängern, bog von der Alte Poststraße nach links in die Leester Straße ab. Aufgrund eines Fahrfehlers verrutschte die Ladung auf dem zweiten Anhänger und der kippte auf die Seite. Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand Sachschaden.

Weyhe - Räder abmontiert

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Mercedes Benz alle vier Räder abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Kreissparkasse in der Dorfstraße abgestellt. Der oder die Täter bockten den Pkw auf Pflastersteine auf und montierten die Räder (AMG Felgen) ab. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

