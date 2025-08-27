Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Brand eines Stallgebäudes-Tiere verendet-hoher Schaden - Drebber, Gefährdung des Straßenverkehrs - Diepholz, Kreisverkehr übersehen ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Brand auf landwirtschaftlichen Anwesen

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Aldorf geriet aus noch ungeklärter Ursache am heutigen Vormittag gegen 08.25 Uhr ein Stallgebäude in Brand. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand ein Stallgebäude bereits in Vollbrand. In dem Stall befanden sich Sauen und Ferkel. Einige Tiere konnten nicht mehr gerettet werden, sie kamen in den Flammen ums Leben. Die Bewohner des Anwesens begaben sich nach Brandausbruch ins Freie, sie bleiben unverletzt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Stallgebäude und auf das Wohnhaus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von ca. 800000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen aufgenommen.

Drebber - Gefährdung des Straßenverkehrs Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr überholte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bremer Straße (B 51) im Überholverbot einen Lkw, obwohl ihm zwei Pkw entgegenkamen. Der erste Entgegenkommer musste fast bis zum Stillstand abbremsen und in den Seitenraum ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei konnte den 38-Jährigen kurz danach stoppen. Bei der Kontrolle konnte der 38-Jährige keinen Führerschein vorlegen, er ist nicht im Besitz eines Führerscheines. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere die zwei Pkw-Fahrer aus dem Gegenverkehr, sich zu melden.

Diepholz - Über Kreisverkehr gefahren

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin ist am späten Abend gegen 23.00 Uhr in St Hülfe geradeaus über den Kreisverkehr an der B 51 / B 214 gefahren. Sie fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Lemförde kommend in Richtung Rehden. Den Kreisverkehr hatte die Fahrerin vollkommen übersehen und kam erst im Anschluss im Seitenraum zum Stehen. Der Grund für die Fahrt über den Kreisverkehr war schnell gefunden. Nach einem ersten Test stand die Fahrerin stark unter Alkoholeinfluss (1,9 Promille). Es entstand ein Schaden von 17500 Euro. Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

Stuhr - Bei Rot in Kreuzung gefahren

An der Kreuzung Ristedter Straße / B 51 sind am Dienstagmorgen zwei Pkw kollidiert. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin wollte bei Grün aus der Ristedter Straße die B 51 queren. Eine 62-jähriger Pkw-Fahrer war auf der B 51 in Richtung Bremen unterwegs und fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Verletzten. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 35000 Euro.

