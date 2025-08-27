Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt: Letzter Tag und Bilanz ---

Diepholz (ots)

Der letzte Markttag begann mit dem traditionellen Pferdemarkt und endete in der Nacht zu Mittwoch gegen 03.00 Uhr. Der Markt war auch an diesem Tag, wie an allen Tagen, gut besucht. Es wurde ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert. Das Besucheraufkommen verlagerte sich schnell in die Zelte und Gaststätten. Die Polizei musste auch am letzten Tag nach zumeist alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen mehrfach konsequent eingreifen.

Insgesamt verzeichnete die Polizei an allen Markttagen überwiegend veranstaltungstypische Straftaten. Die Gesamtanzahl (33) liegt dabei höher als in den Vorjahren (2024: 20, 2023: 25). Zu den Straftaten zählen 21 Körperverletzungen und mehrere Diebstähle. Insgesamt erteilte die Polizei 22 Platzverweise und 4 Personen mussten in Gewahrsam genommen werden.

Erstmalig wurde ein Sperrkonzept mit stationären und mobilen Sperren sowie Geschwindigkeitsreduzierungen durch sogenannte "Schikanen" umgesetzt. Positiv hervorzuheben ist auch der Einsatz von Videoüberwachungskameras der Zentralen Polizeidirektion Hannover auf dem Marktgelände.

Der Einsatz der Polizei und insbesondere die sichtbare Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände wurde durch die Besucher und durch die Aussteller als sehr positiv aufgenommen.

Vera Bornhorst, Einsatzleiterin der Polizei, zeigt sich mit dem Einsatzverlauf insgesamt zufrieden. "Mit dem neuen Sicherheitskonzept und entsprechenden polizeilichen Maßnahmen konnte das Marktgeschehen aus polizeilicher Sicht gut bewältigt werden. In sehr weiten Teilen haben wir einen fröhlichen und friedlichen Marktverlauf erlebt. Die überwiegend alkoholbedingten Auseinandersetzungen konnten durch konsequentes Einschreiten schnell unterbunden werden".

