Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hüde - Sachbeschädigung an vier Motorrädern ---

Diepholz (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmittag zwischen 14.05 Uhr und 15.10 Uhr in der Hafenstraße in Hüde vier Motorräder beschädigt. Der oder die Unbekannten sprühten Bauschaum in die Auspuffanlagen der Motorräder.

Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet um Hinweise. Da die Motorräder auf dem Seitenstreifen der Hafenstraße Nähe Durchgang zum Campingplatz gestanden haben, müssten dort verdächtige Personen mit Bauschaum aufgefallen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell