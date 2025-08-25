Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 3 ---

Diepholz (ots)

Am dritten Markttag begann das Marktgeschehen bereits um 11.00 Uhr. Im Laufe des Tages füllte sich der Markt überwiegend mit Familien. Traditionell wird der Sonntag überwiegend von Familien für einen Marktbesuch genutzt. Die Polizei zeigte, wie auch an den bisherigen Tagen Präsenz und verzeichnete tagsüber keine besonderen Vorkommnisse.

Im Laufe des Abends und bis in die Nacht füllten sich dann auch die Festzelte wieder und es wurde ausgelassen gefeiert. Hier kam es vereinzelt zu alkoholbedingten Streitigkeiten. Die Polizei musste drei Platzverweise aussprechen und ebenfalls drei Körperverletzungen aufnehmen. Ein Marktbesucher zeigte in der Nacht verfassungsfeindliche Gesten. Er wurde des Platzes verwiesen und erhält eine Strafanzeige. Insgesamt verlief der dritte Markttag überwiegend ruhig.

