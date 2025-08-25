PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 3 ---

Diepholz (ots)

Am dritten Markttag begann das Marktgeschehen bereits um 11.00 Uhr. Im Laufe des Tages füllte sich der Markt überwiegend mit Familien. Traditionell wird der Sonntag überwiegend von Familien für einen Marktbesuch genutzt. Die Polizei zeigte, wie auch an den bisherigen Tagen Präsenz und verzeichnete tagsüber keine besonderen Vorkommnisse.

Im Laufe des Abends und bis in die Nacht füllten sich dann auch die Festzelte wieder und es wurde ausgelassen gefeiert. Hier kam es vereinzelt zu alkoholbedingten Streitigkeiten. Die Polizei musste drei Platzverweise aussprechen und ebenfalls drei Körperverletzungen aufnehmen. Ein Marktbesucher zeigte in der Nacht verfassungsfeindliche Gesten. Er wurde des Platzes verwiesen und erhält eine Strafanzeige. Insgesamt verlief der dritte Markttag überwiegend ruhig.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 08:21

    POL-DH: --- Barver - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße (B 214) wurden am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Sulinger Straße in Richtung Sulingen. Aus noch unbekannten Gründen geriet er mit seinem Pkw langsam nach links auf die Gegenfahrspur. Er touchierte zunächst den ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 20:13

    POL-DH: --- Wagenfeld - Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt ---

    Diepholz (ots) - Ein 75-jähriger Radfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Oppenweher Straße tödlich verletzt worden. Die 45-jährige Fahrerin eines Wohnmobils befuhr die Oppenweher Straße in Richtung Wagenfeld. Der 75-jährige Radfahrer querte die Oppenweher Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, in Richtung Am Gottesgraben. ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 13:43

    POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.08.2025

    Diepholz (ots) - Verkehrsunfall Diepholz Am Samstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Straße "Am Burggraben" und beabsichtigte von dieser nach links auf die Straße "Postdamm" aufzubiegen. Hierbei übersieht der unbekannte Fahrzeugführer den von links auf der Straße "Postdamm" fahrenden 21-jährigen Radfahrer aus Diepholz. Es kommt im Einmündungsbereich zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren