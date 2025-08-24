Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 24.08.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall Diepholz

Am Samstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Straße "Am Burggraben" und beabsichtigte von dieser nach links auf die Straße "Postdamm" aufzubiegen. Hierbei übersieht der unbekannte Fahrzeugführer den von links auf der Straße "Postdamm" fahrenden 21-jährigen Radfahrer aus Diepholz. Es kommt im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzt und leicht verletzt wird. Der verursachende Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfall Hemsloh

Ein 35-jähriger Mann aus Rehden befährt mit seinem PKW am Samstag gegen 10:50 Uhr die Wagenfelder Straße in Hemsloh. In Höhe der Straße "An der Loge" beabsichtigt der 35-jährige in diese abzubiegen und bremste auf Grund dessen sein Fahrzeug ab. Die ihm nachfolgende 32-jährige Frau aus Rehden mit ihrem PKW bemerkt dies zu spät und fährt auf den Wagen des Mannes auf. Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeug beschädigt und die 32-jährige Frau wird leicht verletzt ins Krankenhaus Diepholz verbracht.

Dümmerbrand Hüde

Anläßlich des "Dümmerbrandes" in Hüde am Samstag konnten bis auf alkoholtypische Ausfallerscheinungen einiger Besucher und kleinere Streitigkeiten zwischen einzelnen Personen keine weiteren polizeilich relevanten Vorkommnisse verzeichnet werden. Lediglich während des Anreise-und Abreiseverkehrs kam es auf Grund der hohen Besucherzahl von geschätzt über 20.000 Personen und ca. 3500 Fahrzeugen zu Verkehrsbehinderungen.

Diebstahl zweier Wärmepumpen von Mehrfamilienhaus Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen wurden vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Kirchweyher Straße im Ortsteil Kirchweyhe zwei angeschlossene Wärmepumpen in einem Gesamtwert von ungefähr 20.000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe (0421/80660) entgegen.

28857 Syke, Gödestorf, Gödestorfer Straße, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 23.08.2025, gegen 18:19 Uhr, kam es an der Örtlichkeit Gödestorfer Straße/ Gödestorfer Damm in Gödestorf zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr einer scharfen Rechtskurve. Ein 20 Jahre alter Bremer Fahrzeugführer befuhr die Gödestorfer Straße in Fahrtrichtung Gödestorfer Damm und beabsichtigte nach rechts abzubiegen auf die Straße Gödestorfer Damm.

Beim Abbiegen kam ihm eine 75 Jahre alter Fahrzeugführer aus Harpstedt mit seinem Pkw entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Eine Beifahrerin (72 Jahre alt) im zweitgenannten Pkw klagte im Anschluss über Kopfschmerzen und galt als leicht verletzt. Ein angebotener Rettungswagen wurde abgelehnt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Fall weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell