POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brokser Markt Tag 1 und Umzug

Am Freitag begann nach der Eröffnung um 15.00 Uhr der diesjährige Brokser Heiratsmarkt. Nach der Eröffnung begaben sich bereits viele Besucher auf das Marktgelände. Im Laufe des Abends füllten sich auch die Festzelte. Die vielen Besucher gleich am ersten Markttag feierten ausgelassen bis zur Sperrstunde. Die Polizei verzeichnete einen überwiegend ruhigen Markttag. Insgesamt musste die Polizei bei zumeist markttypischen Einsätzen tätig werden. So gab es 7 Körperverletzungen, 1 Diebstahl und 5 Personen, die einen Platzverweis ausgesprochen bekamen.

Am heutigen Samstag fand der große Marktumzug statt. Ca. 70 teilnehmende Fußgruppen und Fahrzeuge machten sich gegen 11.00 Uhr vom Engelhardplatz auf in Richtung Marktplatz. Die Feuerwehr und der Bauhof der Samtgemeinde hatten alle Zufahrtsstraßen abgeriegelt und gesperrt. Nach gut zweieinhalb Stunden erreichten die ersten Teilnehmer den Marktplatz. An der gesamten Strecke verfolgten sehr viele Zuschauer den Umzug. Es herrschte eine ausgelassene und fröhliche Stimmung. Für die Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse.

