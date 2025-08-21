Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Frau auf Parkplatz angegriffen, Polizei sucht Zeugen ---

Diepholz (ots)

Die Polizei Diepholz sucht nach einer Körperverletzung am Dienstag nach Zeugen. Ein unbekannter Mann soll das 59-Jährige Opfer gegen 13.45 Uhr auf dem Famila Parkplatz in Diepholz angegriffen und geschlagen haben. Er sei direkt auf die Frau zugegangen und habe sie an der Schulter festgehalten. Anschließend habe er sie auf den Kopf geschlagen. Ein unbeteiligter Mann und eventuell Zeuge kam der 59-Jährigen zu Hilfe. Er rief, "Lassen Sie die Frau in Ruhe". Danach ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof. Das 59-jährige Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Sie beschreibt den Mann als ca. 180 - 185 cm groß und ca. 55 Jahre alt. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine schwarze Jeans. Wer Hinweise auf den Täter oder das Tatgeschehen geben, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

