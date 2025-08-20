PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

An der Kreuzung Siekstraße / Bürsteler Straße wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall drei Personen verletzt. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer hatte gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" nicht beachtet und war mit dem Pkw eines 40-jährigen Fahrers kollidiert. Der 40-Jährige befuhr die Bürsteler Straße in Richtung Harpstedter Straße. Bei der Kollision wurden beide Fahrer, sowie eine 29-jährige Mitfahrerin im Pkw des 51-Jährigen verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 70000 Euro.

Gegen 16.05 Uhr am Dienstagnachmittag verletzten sich bei einem weiteren Verkehrsunfall in der Obernheider Straße zwei Pkw-Fahrer. Ein 81-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw aus der Straße Moorhusen auf die Obernheider Straße einbiegen. Er übersah dabei den Pkw eines 27-jährigen Fahrers, der auf der Obernheider Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer wurden verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Leichtverletzten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 12500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

