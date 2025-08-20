PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Mann randaliert am Bahnhof ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr hat ein Mann am Bahnhof in Diepholz Reisende und Passanten angeschrien und belästigt. Der alkoholisierte 58-Jährige pöbelte auf dem Bahnsteig und auf dem Bahnhofsvorplatz. Mehrere Personen meldeten den Mann der Polizei. Eine Polizeistreife traf den augenscheinlich alkoholisierten Mann auf dem Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude. Da er einer Aufforderung zu gehen nicht folgte, erhielt er einen Platzverweis für den Bahnhof bzw. wurde aufgefordert mit dem nächsten Zug zu fahren. Dieser Aufforderung und dem Platzverweis kam der Mann nicht nach, so dass die Polizei ihn in Gewahrsam nahm und zur Dienststelle verbrachte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
