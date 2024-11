Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241119.3 Heide: Fahrzeug geht in Flammen auf - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist in Heide auf einem Parkplatz ein Auto in Brand geraten. Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Ermittler der Heider Kripo suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Gegen 04.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Parkplatz in der Hamburger Straße aus, weil dort ein Ford Focus brannte. Die Flammen richteten an dem Fahrzeug einen Schaden an, der sich auf 4.000 Euro belaufen dürfte. Ebenfalls von der Hitzeeinwirkung betroffen war ein neben dem Brandobjekt geparkter Opel, Schadenshöhe noch unklar.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0481 / 940.

Merle Neufeld

