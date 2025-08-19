Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstedt - Brand von Garage und Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagmittag geriet gegen 12.10 Uhr zunächst aus noch ungeklärter Ursache eine Garage in der Straße Schulberg in Brand. Ein Anwohner und Zeuge meldete den Brand sofort der Feuerwehr. Das Feuer breitete sich auch auf das Carport aus, worunter drei Pkw standen. Auch das angrenzende, aus Holz bestehende, Wohnhaus geriet in Brand. Die schnell eintreffende Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Die Hausbewohner waren laut Nachbarn nicht zu Hause, sodass keine Personen in Gefahr waren. Auch für die Kinder einer nahegelegenen Schule bestand keine Gefahr. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

