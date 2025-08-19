PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstedt - Brand von Garage und Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagmittag geriet gegen 12.10 Uhr zunächst aus noch ungeklärter Ursache eine Garage in der Straße Schulberg in Brand. Ein Anwohner und Zeuge meldete den Brand sofort der Feuerwehr. Das Feuer breitete sich auch auf das Carport aus, worunter drei Pkw standen. Auch das angrenzende, aus Holz bestehende, Wohnhaus geriet in Brand. Die schnell eintreffende Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Die Hausbewohner waren laut Nachbarn nicht zu Hause, sodass keine Personen in Gefahr waren. Auch für die Kinder einer nahegelegenen Schule bestand keine Gefahr. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  • 19.08.2025 – 09:42

    POL-DH: --- Syke - Unfallflucht mit hohem Schaden ---

    Diepholz (ots) - Bereits am Samstagnachmittag letzter Woche wurde ein Pkw Daimler Benz auf dem Famila Parkplatz in der Straße Zum Hachepark erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr wurde der Daimler Benz vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 18:31

    POL-DH: --- Syke - Motorradfahrer schwer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Ein 14-jähriger Motorradfahrer wurde am heutigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Krusenberg / Okeler Straße schwer verletzt. Der 14-Jährige befuhr die Straße Krusenberg und wollte an der Einmündung auf die Okeler Straße einbiegen. Er ließ ein Fahrzeug auf der Okeler Straße passieren, bog dann ein und übersah dabei ein weiteres Fahrzeug einer 38-jährigen ...

    mehr
