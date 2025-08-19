Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Einbruch in Fast Food Restaurant - Drentwede, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in ein Fast Food Restaurant in der Vorwerker Heide eingebrochen. In der Zeit zwischen 03.10 Uhr und 03.30 Uhr öffneten der oder die Täter ein Fenster am Drive In Schalter und gelangten so ins Restaurant. Dort wurde gezielt das Büro aufgesucht. Die Diebe beschädigten einen Tresor, bevor sie ohne Diebesgut flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Drentwede - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B 51) zwei Personen verletzt worden. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer und dahinter ein 39-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die B 51 in Richtung Barnstorf. Als der 31-Jährige mit seinem Pkw nach links in die Schulstraße abbiegen wollte, übersah er den 39-Jährigen, der sich mit seinem Pkw bereits im Überholvorgang befand. Beide kollidierten und trafen anschließend noch den Pkw eines 21-jährigen Fahrers. Der 31-Jährige und ein Mitfahrer im Pkw des 21-Jährigen verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 35000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell