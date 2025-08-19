PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Einbruch in Fast Food Restaurant - Drentwede, Verkehrsunfall mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in ein Fast Food Restaurant in der Vorwerker Heide eingebrochen. In der Zeit zwischen 03.10 Uhr und 03.30 Uhr öffneten der oder die Täter ein Fenster am Drive In Schalter und gelangten so ins Restaurant. Dort wurde gezielt das Büro aufgesucht. Die Diebe beschädigten einen Tresor, bevor sie ohne Diebesgut flüchteten. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Drentwede - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B 51) zwei Personen verletzt worden. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer und dahinter ein 39-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die B 51 in Richtung Barnstorf. Als der 31-Jährige mit seinem Pkw nach links in die Schulstraße abbiegen wollte, übersah er den 39-Jährigen, der sich mit seinem Pkw bereits im Überholvorgang befand. Beide kollidierten und trafen anschließend noch den Pkw eines 21-jährigen Fahrers. Der 31-Jährige und ein Mitfahrer im Pkw des 21-Jährigen verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 35000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:42

    POL-DH: --- Syke - Unfallflucht mit hohem Schaden ---

    Diepholz (ots) - Bereits am Samstagnachmittag letzter Woche wurde ein Pkw Daimler Benz auf dem Famila Parkplatz in der Straße Zum Hachepark erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr wurde der Daimler Benz vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 18:31

    POL-DH: --- Syke - Motorradfahrer schwer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Ein 14-jähriger Motorradfahrer wurde am heutigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Krusenberg / Okeler Straße schwer verletzt. Der 14-Jährige befuhr die Straße Krusenberg und wollte an der Einmündung auf die Okeler Straße einbiegen. Er ließ ein Fahrzeug auf der Okeler Straße passieren, bog dann ein und übersah dabei ein weiteres Fahrzeug einer 38-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren