POL-OF: Trickdieb stahl Schmuck in Juweliergeschäft

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem etwa 35 Jahre alten und etwa 1,65 Meter großen Trickdieb fahndeten Polizeistreifen am Montagnachmittag, nachdem er in einem Juweliergeschäft in der Frankfurter Straße in listiger Weise Schmuck gestohlen hatte. Der als korpulent beschriebene Unbekannte mit kurzen schwarzen Haaren und Vollbart hatte gegen 15 Uhr das Geschäft mit 20er-Hausnummer betreten, anschließend den Inhaber abgelenkt und eine Goldkette im Wert von etwa 3.000 Euro eingesackt. Als der Diebstahl auffiel und der Notruf gewählt wurde, war der Langfinger bereits verschwunden. Bekleidet war er mit einem hellbraunen Kurzarmhemd sowie einer schwarzen langen Hose. Nun bittet die Kriminalpolizei in Offenbach um weitere Hinweise zu ihm unter der Rufnummer 069 8098-1234.

