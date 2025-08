Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beratungsveranstaltung für Senioren stößt auf positive Resonanz

Bild-Infos

Download

Hanau (ots)

(cw) Zum wiederholten Male fand am vergangenen Freitagnachmittag in der Zeit von 15 Uhr bis 17.30 Uhr eine Beratungsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren statt. Während der Veranstaltung, die an dem Tag in der Martin-Luther-Anlage (einstellige Hausnummern) stattfand, informierten der Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Kai Strauß, gemeinsam mit einem Sicherheitsberater für Senioren, Herrn Dieter Loges, unter anderem über mögliche Gefahren am Telefon und an der Haustür. Aber auch das Aufzeigen der möglichen Gefahren beim Umgang mit Bezahlkarten sowie die möglichen Tatabläufe bei Trick- und Taschendiebstählen waren Teil der Beratung. Die beiden Experten gaben wichtige Verhaltenshinweise zu den besprochenen Themenbereichen und händigten den 39 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer abschließend entsprechendes Informationsmaterial aus. Die über zweistündige Veranstaltung stieß bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auf positive Resonanz.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 04.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell