Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeioberkommissar Maximilian Edelbluth neu in der Pressestelle; Gelöster Anhänger beschädigt grauen Renault; DEIG-Einsatz gewährleistet sichere Ingewahrsamnahme eines 44-Jährigen und mehr

Bild-Infos

Download

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. In eigener Sache:

(me) Polizeioberkommissar Maximilian Edelbluth ist ab heute neues Teammitglied bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Zuvor war er mehrere Jahre im Streifendienst, unter anderem in Langen, tätig. Er ist hochmotiviert und freut sich auf seine neuen Aufgaben. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "me".

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Foto beigefügt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen)

2. Zeugen gesucht: Gelöster Anhänger beschädigt grauen Renault - Hanau / Steinheim

(cb) Ein Planen-Anhänger soll sich am Montag (28. Juli), zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr, von einem VW Polo gelöst und einen parkenden grauen Renault beschädigt haben. Laut Zeugenaussagen fuhr der weiße VW Polo mit Anhänger auf der Pfaffenbrunnenstraße, als sich im Bereich der 110er-Hausnummern der Anhänger löste und in die Fahrerseite eines grauen Scenic stieß. Hierbei entstand ein Sachschaden am Scenic, derzeit liegen noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe vor. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-120 um Zeugenhinweise.

3. DEIG-Einsatz gewährleistet sichere Ingewahrsamnahme eines 44-Jährigen - Hanau / Klein-Auheim

(cb) Durch den Einsatz eines Tasers (DEIG = Distanz-Elektro-Impulsgeräts) konnte am Samstagmittag ein 44-jähriger Mann auf einem Parkplatz in der Geleitstraße (40er-Hausnummern), durch Polizeibeamte erfolgreich in Gewahrsam genommen werden. Mitteiler meldeten gegen 13 Uhr eine männliche Person auf dem Parkplatz, welche wahllos gegen parkende Fahrzeuge treten würde. Laut Zeugenaussagen soll der Mann zudem einen vorbeifahrenden Rettungswagen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt haben. Die herbeigeeilten Schutzleute konnten den Mann vor Ort antreffen. Scheinbar befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. In seinen Händen hielt dieser augenscheinlich einen abgebrochenen Flaschenhals. Mit diesem verletzte sich der 44-Jährige an seinen Armen. Da er auf mehrfache Ansprache der Polizeibeamten nicht reagierte, drohten diese ihm wiederholt den Einsatz des DEIG an und setzten diesen schließlich gegen ihn ein. In der Folge traf eine Pfeilelektrode den Mann am Oberkörper, woraufhin dieser zu Boden ging und den abgebrochenen Flaschenhals losließ. Im Anschluss konnte er widerstandslos festgenommen und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Bei ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und er wurde in eine Fachklinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt der 44-Jährige durch den Taser-Einsatz keine weiteren Verletzungen. Dieser Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie das moderne Einsatzmittel "DEIG" in Verbindung mit geschultem Handeln dazu beitragen kann, potentiell kritische Situationen sicher und ohne größeres Verletzungspotenzial zu bewältigen.

4. Beleidigung und Bedrohung im Straßenverkehr: Hinweise erbeten - Hanau / Großauheim

(cb) Die Hanauer Polizei sucht Zeugen einer Beleidigung und Bedrohung, welche sich am Freitag in der Alber-Schweitzer-Straße (10er-Hausnummern) zugetragen haben soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten ein 66-jähriger Motorradfahrer sowie der Fahrer eines braunen Suzuki aufgrund einer Verkehrssituation, gegen 16.20 Uhr, in Streit. Der Autofahrer, welcher zwischen 40 und 50 Jahren alt war und etwa 1,70 Meter groß sein soll, habe den Motorradfahrer daran gehindert weiterzufahren. Anschließend habe der Suzuki-Fahrer mit untersetzter Figur, der ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Arbeitshose trug, dem Zweiradfahrer mit Schlägen gedroht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

5. Einbrecher flüchteten mit Schmuck - Freigericht / Somborn

(cb) Mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten bislang unbekannte Einbrecher, nachdem sie zwischen Freitag, 9.45 Uhr und Samstag, 0.35 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus "Im Schwalbengrund" (einstellige Hausnummern) eingebrochen waren. Laut derzeitigen Erkenntnissen öffneten die Ganoven mit Gewalt die Terrassentür und durchsuchten dann sämtliche Räume der Wohnung nach Wertgegenständen. Sie flüchteten nach der Tat mit den aufgefundenen Schmuckstücken. Die Beamten des Einbruchskommissariats nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

04.08.2025, Offenbach, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell