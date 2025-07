Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Brand

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht rückten Polizei und Feuerwehr gegen 2.20 Uhr zu einem Brand in die Jüdenstraße aus. Dort standen im Hof eines Gebäudes zwei Mülltonnen in Flammen. Eine daneben befindliche weitere Tonne wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar.

Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0179091

