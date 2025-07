LPI-NDH: Auf dem Wirtschaftsweg mit dem Gegenverkehr kollidiert

Mühlhausen (ots) - Eine Streitigkeit endete am Donnerstagnachmittag endete in einem Linienbus in der Friedrich-Engels-Straße mit Faustschlägen. Einer der Männer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Was zur Schlägerei führte und wie sich diese abhandelte muss nun geklärt werden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Personalien aller Handelnden konnten geklärt werden. Rückfragen bitte an: ...

