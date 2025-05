POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.05.2025

Goslar (ots) - Zeugenaufruf: Am Sonntagabend stellten Beschäftigte der Rettungswache Clausthal-Zellerfeld an einem Rettungswagen fest, dass von einem Vorderrad vier von fünf Radschrauben gelöst wurden. Der RTW war den ganzen Sonntag im Landkreis Goslar im Einsatz, sodass nicht eingegrenzt werden kann, wo man diesen "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" begangen hat. Zu einem schädigenden Ereignis ist es ...

mehr