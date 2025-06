Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (207/2025) Erfolg im Kampf gegen Fahrraddiebe: Polizei entdeckt vierzehn gestohlene E-Bikes in ausländischem Mercedes-Sprinter, Fahrer in U-Haft, Fahrzeug beschlagnahmt, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße und Am Gartetalbahnhof Sonntag, 22.06.2025, 22:50 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem Abtransport mehrerer gestohlener Räder hat die Polizei Göttingen am späten Sonntagabend (22.06.25) in der Nähe eines Wohnkomplexes an der Groner Landstraße im Rahmen eines Einsatzes zunächst insgesamt fünf mutmaßlich tatverdächtige Personen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Hehlerei festgenommen. Ermittler waren zuvor auf der Ladefläche eines Mercedes-Sprinter mit ausländischer Zulassung auf etliche gestohlene E-Bikes und zwei E-Scooter gestoßen. Gegen den 24 Jahre alten Transporterfahrer ordnete der Haftrichter am Amtsgericht Göttingen am Montag (23.06.25) U-Haftbefehl wegen Fluchtgefahr an. Alle anderen zunächst Ergriffenen kamen wieder auf freien Fuß. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei eingeleitet. Diese dauern an.

Zeugenhinweis brachte Ermittlungen in Gang

Der entscheidende Hinweis erreichte die Polizei über den Polizeinotruf. In dem Anruf berichtete ein Zeuge davon, dass Unbekannte im Bereich der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes an der Groner Landstraße diverse Fahrräder in einen "weißen Bus" verladen würden. Sofort nach Eingang der Information fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. In der Straße "Am Gartetalbahnhof" konnten Polizisten kurz danach das aus Richtung des Wohnkomplexes kommende, von dem Hinweisgeber beschriebene Fahrzeug stoppen. Am Steuer des weißen Mercedes-Sprinter saß ein 24-jähriger Mann, auf dem Beifahrersitz eine 45 Jahre alte Frau.

Im Laderaum entdeckten Einsatzkräfte vierzehn E-Bikes und zwei E-Scooter, die "szenetypisch" zum Transport verpackt waren. Bereits bei der ersten Sichtung konnte ein als gestohlen gemeldeter E-Scooter identifiziert werden. Anschlussermittlungen ergaben, dass alle verpackten Räder aus Diebstählen im Laufe der vergangenen Woche im Stadtgebiet Göttingen stammten. Der 24-Jahre alte Fahrer führte zudem rund 2.000 Euro Bargeld bei sich. Auch dieses wurde beschlagnahmt.

Weitere Verdächtige in Tiefgarage

Noch während der laufenden Fahrzeugkontrolle, wurden andere Einsatzkräfte im Bereich der Einfahrt zur Tiefgarage des besagten Gebäudekomplexes auf drei Männer aufmerksam, die sich in Anbetracht des Polizeiaufgebotes auffällig nervös verhielten. Wenig später war zu beobachten, wie einer aus der Gruppe mit einem Wagen die Tiefgarage verließ und seine beiden Begleiter dann zu ihm ins Auto stiegen. Das Fahrzeug wurde im Anschluss durch eine weitere Polizeistreife kontrolliert. Die drei Männer im Alter von 24, 35 und 42 Jahren waren laut Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen bereits polizeilich bekannt und wiesen einschlägige Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität auf.

Die vorliegenden Gesamtumstände legten den dringenden Verdacht nahe, dass die überprüfte Frau und die vier Männer an dem offenbar geplanten und organisierten Abtransport der gestohlenen Fahrräder und E-Scooter beteiligt waren.

Tatverdächtige festgenommen, Transporter beschlagnahmt

Alle fünf Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen vorläufig festgenommen und der Mercedes-Sprinter als Tatmittel beschlagnahmt.

Zwei der fünf beschuldigten Personen -darunter der Fahrer des Transporters- wurden am Montag (23.06.25) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl gegen den 24-jährigen Fahrer wegen Fluchtgefahr. Der zweite Beschuldigte aus Göttingen wurde mangels vorliegender Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen.

Der Tatverdacht gegen die drei anderen Festgenommenen konnte während der ersten Ermittlungen ausgeräumt werden. Sie kamen anschließend wieder auf freien Fuß.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise sind entscheidend für Ermittlungen

Beobachten - 110 wählen - dranbleiben: So sichern wir gemeinsam jedes Rad!

Im Kampf gegen Fahrraddiebstähle ist die Göttinger Polizei ausdrücklich auch auf die Beobachtungen und zeitnahen Mitteilungen von aufmerksamen Zeuginnen und Zeugen angewiesen. Der aktuelle Erfolg ist ein gutes Beispiel dafür.

Jede Beobachtung kann ein Fahrrad retten!

Deshalb lautet unsere Bitte:

Sollten Sie einen Diebstahl oder verdächtiges Verhalten von Personen beobachten, verständigen Sie umgehend über Notruf 110 die Polizei. Schildern Sie ihren Standort und ihre Beobachtungen. Prägen Sie sich verdächtige Merkmale wie Kleidung, Größe des/der Täter, besondere Details, Fluchtrichtung und Uhrzeit ein. Bleiben Sie als Zeugin/Zeuge erreichbar oder hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten für die Polizei.

Vielen Dank!

"Infotisch-Fahrraddiebstahl" am Mittwoch ab 11.00 Uhr vor dem Göttinger Bahnhof

Am Montag (23.06.25) haben die "Fahrraddiebstahl-Infowochen" der Polizei Göttingen begonnen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6056214, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6059473).

Im Rahmen der Präventionsaktion bauen der Beauftragte für Kriminalprävention Polizeihauptkommissar Marko Otte und das Präventionsteam ihren 2. Infotisch am Mittwoch (25.06.25) im Bereich der Fahrradabstellplätze am Göttinger Bahnhof auf. In der Zeit von 11.00 bis 14.00 Uhr stehen die Experten Interessierten hier für alle Fragen rund um das Thema "Fahrraddiebstahlsschutz" zur Verfügung.

"Themenwochen Fahrradsicherung" - Prävention auch bei Facebook & Co.

Parallel dazu werden auf den Social Media-Accounts der Polizei Göttingen (Auflistung siehe unten) noch bis zum 4. Juli diverse Präventionsvideos, weitere Tipps und auch Termine veröffentlicht.

In dieser Woche stehen Beiträge zu den Themen "Sicheres Anschließen", "Tracker", "Meldeverhalten", und "Räder für Diebe unattraktiv machen" auf dem Programm.

Facebook https://www.facebook.com/polizeidirektion.goettingen WhatsApp https://fcld.ly/whatsappgoe Instagram https://www.instagram.com/polizei.goe.lena/

