Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (205/2025) Exhibitionistische Handlungen am Kiessee in Klein Schneen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Klein Schneen, dortiger Kiesteich Freitag, 6. Juni 2025, gegen 17.45 Uhr

KLEIN SCHNEEN (jk) - Die Polizei in Friedland sucht nach einem ca. 50 bis 60 Jahre alten Mann, der sich am Nachmittag des 6. Juni (Freitag) am Kiessee nahe der Ortschaft Klein Schneen (Landkreis Göttingen) in schamverletzender Weise gezeigt haben soll. Eine betroffene Frau erstattete Anzeige bei der Polizei.

Deren Schilderungen zufolge soll sich der Unbekannte etwa gegen 17.45 Uhr in ihre Nähe gelegt und anschließend Fotos von ihr und ihrer Begleiterin gemacht haben. Währenddessen habe der unbekleidete Unbekannte an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Ein anderer Seebesucher machte die Frauen auf das Verhalten des Mannes aufmerksam. Letztlich meldete eine von ihnen den Vorfall der Polizei.

Der mutmaßliche Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: ca. 50 bis 60 Jahre alt, schlank bis leicht übergewichtig, an den Seiten abrasierte Halbglatze, sprach deutsch.

Die Polizei Friedland bittet den unbekannten Zeugen sowie weitere Personen, die das Geschehen verfolgt haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Gesuchten geben können, sich unter Telefon 05504/949 82-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell