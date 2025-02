Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ein Haus - Zeugen gesucht

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Donnerstag, den 20.02.2025, in der Zeit zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, ereignete sich in der Ortslage Oberkrossen ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten mehrere tausend Euro in Bar. Wenn Sie Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden Sie sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0046425 an die Kriminalpolizei Saalfeld (Tel.: 03672-417 1464).

