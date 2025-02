Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rauchentwicklung mit Todesfolge

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden die Rettungskräfte nach Neuhaus am Rennweg in eine Wohnung in der Mittelbergstraße gerufen. Nach Mitteilung einer Zeugin wurde hier eine 66-jährige Bewohnerin leblos aufgefunden. Nach Eingang der Erstinformationen kamen ebenfalls ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kam es offenbar in der Küche zu einer Rauchentwicklung, ein Vollbrand entstand nicht. Inwieweit eine mögliche Rauchgasintoxikation zum Versterben der Bewohnerin führte sowie auch die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Saalfeld. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

