LPI-SLF: Kurzzeitige Straßensperrung nach Verkehrsunfall.

Rudolstadt (ots) - Am Dienstag, den 18.02.2025, gegen 16.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld eine Renault-Fahrerin in der Straße "Am Saaldamm" in Rudolstadt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau mit über 0,6 Promille ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte. Durch die Beamten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

