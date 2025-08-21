Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Verkehrsunfall mit Verletzten - Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Harpstedter Straße wurden drei Personen verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 20.45 Uhr mit seinem Motorrad die Harpstedter Straße in Richtung Harpstedt. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle und stürzte. Sein Motorrad rutschte über die Fahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 29-jährigen Fahrers. Der Motorradfahrer, der Pkw-Fahrer und ein Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Drei. Der gesamte Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

Stuhr - Unfallflucht

Ein am Fahrbahnrand in der Moselallee abgestellter Pkw Toyota wurde in der Zeit von Sonntag bis Mittwoch von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten Pkw. Danach setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Pkw Toyota entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

