PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Frau Haustür bedroht ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr klingelten drei unbekannte Männer an der Haustür eines Wohnhauses in der Bürgermeister-Holle-Straße. Als die Ehefrau des Hausbewohners die Tür öffnete, fragten die Drei nach dem Mann, da sie noch Geld von ihm bekämen. Als sie von der Ehefrau erfuhren, dass ihr Mann nicht im Hause ist, forderten sie von der Frau 12000 Euro. Sie zeigten ein Springmesser, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Nachdem die Ehefrau kein Geld aushändigen konnte, flüchteten die drei Unbekannten mit einem Pkw BMW mit dem Teilkennzeichen DEL - (Delmenhorst). Die Frau wurde nicht verletzt, stand aber unter Schock. Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet um Hinweise, insbesondere zu dem Pkw.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:05

    POL-DH: --- Stuhr - Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

    Diepholz (ots) - An der Kreuzung Siekstraße / Bürsteler Straße wurden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall drei Personen verletzt. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer hatte gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" nicht beachtet und war mit dem Pkw eines 40-jährigen Fahrers kollidiert. Der 40-Jährige befuhr die Bürsteler Straße ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:11

    POL-DH: --- Diepholz - Mann randaliert am Bahnhof ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr hat ein Mann am Bahnhof in Diepholz Reisende und Passanten angeschrien und belästigt. Der alkoholisierte 58-Jährige pöbelte auf dem Bahnsteig und auf dem Bahnhofsvorplatz. Mehrere Personen meldeten den Mann der Polizei. Eine Polizeistreife traf den augenscheinlich alkoholisierten Mann auf dem Vorplatz vor dem Bahnhofsgebäude. Da er einer Aufforderung zu gehen ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:41

    POL-DH: --- Eydelstedt - Brand von Garage und Wohnhaus ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagmittag geriet gegen 12.10 Uhr zunächst aus noch ungeklärter Ursache eine Garage in der Straße Schulberg in Brand. Ein Anwohner und Zeuge meldete den Brand sofort der Feuerwehr. Das Feuer breitete sich auch auf das Carport aus, worunter drei Pkw standen. Auch das angrenzende, aus Holz bestehende, Wohnhaus geriet in Brand. Die schnell eintreffende Feuerwehr begann sofort mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren