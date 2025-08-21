Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen - Frau Haustür bedroht ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr klingelten drei unbekannte Männer an der Haustür eines Wohnhauses in der Bürgermeister-Holle-Straße. Als die Ehefrau des Hausbewohners die Tür öffnete, fragten die Drei nach dem Mann, da sie noch Geld von ihm bekämen. Als sie von der Ehefrau erfuhren, dass ihr Mann nicht im Hause ist, forderten sie von der Frau 12000 Euro. Sie zeigten ein Springmesser, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Nachdem die Ehefrau kein Geld aushändigen konnte, flüchteten die drei Unbekannten mit einem Pkw BMW mit dem Teilkennzeichen DEL - (Delmenhorst). Die Frau wurde nicht verletzt, stand aber unter Schock. Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, bittet um Hinweise, insbesondere zu dem Pkw.

