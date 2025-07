Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei kontrolliert Überladung - Sicherheit geht vor!

Recklinghausen (ots)

Überladung nimmt die Polizei nicht leicht. Die Polizei Recklinghausen nimmt das Thema Überladung bei Fahrzeugen sehr ernst, denn es gefährdet die Verkehrssicherheit.

Am vergangenen Mittwoch (23.08.2025 - 11:45 Uhr) fiel einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes in Marl ein landwirtschaftliches Gespann auf, das möglicherweise überladen war. Bei genauer Kontrolle an der Hochstraße wurde die Vermutung bestätigt: Der Anhänger war um über 30 Prozent überladen.

Dank des Einsatzes des Kontrollfahrzeugs für Sonderverkehre, das mit einer mobilen Waage ausgestattet ist, konnte die Überladung schnell festgestellt werden. Die Wägung hatte zur Folge, dass Teile des geladenen Schotters umgeladen werden mussten, um die Fahrt fortsetzen zu können. Für den Fahrer und den Fahrzeughalter bedeutet dies Bußgelder in Höhe von 380 bzw. 425 Euro sowie Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

Die Polizei Recklinghausen warnt insbesondere in der aktuellen Urlaubssaison: Wohnmobile und Wohnwagengespanne sind schnell überladen oder überschreiten die zulässigen Anhängelasten und Stützgewichte. Die Polizei ist in der Lage, solche Fahrzeuge direkt vor Ort zu wiegen und bei Verstößen empfindliche Bußgelder zu verhängen.

Sicherheit im Straßenverkehr ist unser gemeinsames Anliegen. Bitte achten Sie auf die richtige Beladung Ihrer Fahrzeuge, um Unfälle zu vermeiden und die Verkehrssicherheit für alle zu gewährleisten. Dazu gehört auch, dass die Ladung während der Fahrt gut gesichert ist und die Fahrzeuginsassen bei einer Gefahrenbremsung nicht gefährden kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell