Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Schwerer Verkehrsunfall in Recklinghausen, Oerweg, Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 16:35 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf dem Oerweg (K19) in Recklinghausen. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Recklinghausen befuhr den Oerweg in südliche Richtung. Ein 58-jähriger Motorrollerfahrer aus Recklinghausen befuhr die Tellstraße in östliche Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich Oerweg/Tellstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 58-Jährige lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde ein VU-Aufnahme-Team eingesetzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die zwischenzeitliche Vollsperrung des Oerwegs wurde wieder aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

