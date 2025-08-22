PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Motorradfahrer nach Unfallflucht gesucht ---

Diepholz (ots)

Die Polizei in Weyhe sucht einen Motorradfahrer, der am späten Donnerstagabend in Erichshof, Lange Reihe, einen Pkw beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist. Gegen 23.40 Uhr befuhr der Unbekannte mit seinem Motorrad die Straße Lange Reihe. Er kam aus unbekannten Gründen zu weit nach rechts und kollidierte bzw. touchierte einen auf dem Seitenstreifen geparkten Pkw VW-Polo. Anschließend setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Pkw VW-Polo entstand ein hoher Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Der Schaden beträgt mindestens 10000 Euro. Die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, bittet um Hinweise, insbesondere auf das Motorrad bzw. dessen Fahrer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

